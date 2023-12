Il laureato | il grande capolavoro con Dustin Hoffman

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) ILIris ore 23.25 Con, Anne Bancroft e Katharine Ross. Regia di Mike Nichols. Produzione USA 1967. Durata: 1 ora e 46 minuti LA TRAMA Benjamin figlio di una ricca famiglia ebrea della East Coast s'è appena. Tutti lo festeggiano, ma lui ha un problemino non da poco da risolvere . E' ancora illibato. Niente paura. Ci pensa una bella signora amica della madre a fargli da nave scuola. I due diventano amanti, ma non dura. Perchè lui s'è innamorato della figlia della donna. La quale fa di tutto per bloccare la nascente love story. Ma lui riuscirà a prendersi la ragazza. In extremis. Mentre lei va all'altare con un altro. PERCHE' VEDERLO perchè a oltre mezzo secolo di distanza rimane una gran bella commedia. Con musiche struggenti. E un trio ...