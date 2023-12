Il gusto dolce e un po’ salato del Natale in Ecuador

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ilinè una festa colorata, che si celebra tra processioni e danze all’aperto: perché qui il biancoè lontano. Non ci sono fiocchi di neve, candide distese e abeti luccicanti di brina, ma anche in un clima radicalmente diverso da quello che ci consegna l’iconografia tradizionale, il senso profondo della festività è immutato. E la sera della Vigilia, il 24, “nochebuena”, si va alla Santa Messa. Solo dopo ci si ritrova per scambiarsi auguri e regali, in famiglia, e per mangiare insieme. «Ma a cucinare si inizia con anticipo, perché alcune preparazioni sono complesse». Maira è in Italia da vent’anni, ma per lei ilha il sapore del suo Paese, quello della cioccolata calda e del tacchino, del riso e delle spezie. Questi sono gli elementi che non mancano mai in tavola. Cuenca, foto di Jonathan ...