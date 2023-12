Il Governo si è accorto che è tornato il Covid

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Alla luca dei dati, non proprio rassicuranti, sull’andamento dei contagi e dei decessi dae dopo l’allarme lanciano questa mattina dalla dalla Fiaso e dalla Federazione degli Oncologi, Cardiologi e Ematologi, su un possibile aumento delle morti, ilcorre ai ripari convocando una cabina di regia straordinaria. Ilcorre ai ripari convocando una cabina di regia straordinaria su contagi da, decessi e andamento delle vaccinazioni Il verticeurgente, che verterà soprattutto sulle vaccinazioni, si terrà domani. A renderlo noto è stato il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia, che ha deciso di avviare un confronto per capire le ragioni dell’andamento troppo contenute delle vaccinazioni e le possibili misure per il superamento dei ...

Altre News in Rete:

Autonomia e premierato non possono stare insieme

Uno slogan antico dei conservatori è oggi brandito come una clava dalla destra di. Non è il ... Miglio diceva queste cose nel 1999, ma il grande vecchio della Lega non s'erache le mafie,...

Bollette, stop al mercato tutelato. Foti (Fdi): se è possibile prorogare il governo lo farà Il Sole 24 ORE

Il Pd al governo: "Prorogare le misure del mercato tutelato". Salvini favorevole RaiNews

L’economia italiana sta affondando, ma solo Giorgetti se n’e accorto

Sarà un inverno duro. Forse, solo il ministro del Tesoro – un insolitamente nervoso e suscettibile Giorgetti – si rende conto delle acque scure e agitate in cui il governo e il paese si stanno infilan ...

Nuovi talenti comici

Uno dei tratti distintivi di questo governo è l’assoluta impermeabilità al ridicolo. La Meloni si vanta perché le agenzie di rating, dipinte per anni come la Spectre finanziaria, l’hanno promossa e no ...