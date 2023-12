Il fallimento della Nato e perché trattare con Putin non è più una buona idea

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) La guerra in Ucraina è entrata in una fase in cui l'esercito di Kiev è ancora una volta in difesa e di fronte ai risultati limitaticontroffensiva estiva, sempre più esperti e politici occidentali insistono sulla necessità di intavolare delle trattative con la Russia. Ma è davvero possibile trovare un compromesso con Vladimir? E soprattutto, davvero l'occidente ha fatto abbastanza per permettere agli ucraini di raggiungere risultati tangibili al fronte e per fermare Mosca?Clicca qui per vedere il video completo sul canale di Tommy N.D.