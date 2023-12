Il diplomatico Dror | “Annientare Hamas per salvare tutti”

Leggi su notizie

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L’ex ambasciatore d’Israele non è un seguace di Netanyahu, ma spinge per questa soluzione: “Non minaccia solo Israele ma tutto l’Occidente” “Far tornare gli ostaggi è il nostro obbligo morale, ma questa è stata soltanto una tregua temporanea: voi in Italia lo vedete come un gesto umanitario, perè come una resa. La guerra continuerà, dobbiamo eliminare il male dal mondo libero,non minaccia solo Israele ma tutto l’Occidente“. Parole che non si sentono spesso e il fatto che a pronunciarle sia Eydar, ambasciatore d’Israele in Italia fino al 2022, fa pensare e riflettere parecchio. Già perchénon ha mai nascosto di non essere un gran simpatizzante di Netanyahu e questo dà ancora più peso a quello che dice e a quello che pensa anche una gran parte d’Israele. L’ex ambasciatore d’Israele in Italia ...