“Il cuore nel mondo Dodici città per dodici mesi” | il nuovo libro di Giuseppe M Gnagnarella

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 4 dicembre 2023) ROMA – Arriva nelle librerie ildiM.. Si tratta di “Ilnelper” (Crocetti Omar Editore), scritto dal noto giornalista, già corrispondente Rai e volto noto della tv. Ilsarà presentato martedì 5 dicembre, alle ore 18.30, al Circolo Tennis Bonacossa di Milano (viaArimondi, 15). Al tavolo dei relatori Adolfo Vannucci, Francesca Schiavone e Gianfranco Comanducci, coordinati dal giornalista Davide D’Amico. “Ho sempre avuto bisogno di provare quella gioia unica che è il partire per raggiungere posti nuovi e gente sconosciuta. Per vivere la libertà di conoscere, per fare ...