Il commento di Stefano De Martino alle dichiarazioni di Belen Rodriguez

Leggi su biccy

(Di lunedì 4 dicembre 2023)Dequesta sera è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa e ovviamente il conduttore non ha potuto non chiedergli unsullediche ha rilasciato oggi pomeriggio a Domenica In.forti in cui l’argentina lo ha accusato di averla tradita con almeno dodici donne diverse e di essere finita in depressione. “Non è una replica la mia. È una riflessione” – ildiDe– “Quando finiscono le relazioni, in generale, ci sono sempre due verità. Ciascuno ha la propria. Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e c’è chi se la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità, perché ho dei motivi: il bene che c’è ...