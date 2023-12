Il cane non mangia? Ecco quando preoccuparsi e come intervenire

Leggi su dilei

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Per molti di noire è una delle attività più appaganti, e lo stesso vale per i nostri amici a quattro zampe che spesso non riescono a resistere alla tentazione di un succulento boccone. Esistono però dei casi in cui ilsembra non avere fame e questo genera sempre una grossa preoccupazione nel padrone. Ma quali sono i motivi per cui ilnone, soprattutto,bisogna comportarsi? Scopriamolo insieme in questo articolo. Perché ilha smesso dire Esistono davvero moltissimi motivi per cui unpuò smettere dire: il primo, più comune e meno preoccupante, è un cambio repentino nell’alimentazione del cucciolo. Tuttavia, più spesso le cause dell’inappetenza vanno ricercate in fenomeni di natura ...