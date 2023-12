Il cadavere di un 58enne scomparso ad agosto trovato in una cantina | ucciso a martellate C’è un sospettato

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Malamente occultato sotto un cumulo di masserizie: è così che è stato riquesta mattina in unadi una palazzina di Via San Massimo a Torino un. Fatti i primi rilievi e riscontri, è emerso che si tratterebbe del corpo di Massimo Lodeserto, unil 30. Un caso, il suo, di cui si era occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto, che all’uomo finito nella terra degli scomparsi, aveva dedicato gli approfondimenti del caso e una scheda con i dati di riferimento della scomparsa: luogo e date. Torino,ildi un uomo in«A fineaveva rinunciato a qualche giorno di vacanza a casa del fratello, a Bari, per una prova di lavoro in un’impresa di pulizia, ...