Il bitcoin sfonda soglia 42mila dollari | + 150% da inizio anno A record l’oro che supera i 2 135 dollari oncia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Sono giorni di gloria sui mercati per, quello vero, per quello che qualcuno si diverte a definire oro digitale, ossia il. La più celebre tra le valute digitali hato i, portando il rialzo daale ritrovando i valori dell’aprile 2022. Si giocherà al fotofinish il premio come miglior asset del 2023. Il“risucchia” verso l’alto anche i fratellini. L’Ether ha guadagnato dallo scorso gennaio l’84%, il Dogecoin il 22%. L’ottimismo sulle criptovalute deriva dal fatto che potrebbero essere a breve autorizzati Etf a loro dedicati di grossi gruppi finanziari. Unfattore che contribuirebbe ad aumentare la base degli investitori. E poi ci sono le scommesse sulla fine della ...