I quarant’anni del Domenicale del Sole e quelle profezie che si sono avverate

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Scusate se vado ad allungare la già smisurata lista degli anniversari “chissenefrega” di questo 2023, tra cui il centenario della scritta “Hollywood” sulle colline di Los Angeles, il trentennale del pallone d’oro a Roberto Baggio, i sessant’anni del Gruppo 63, gli ottanta del Piccolo Principe e i sessantacinque dei supermercati Pam (almeno lì cigli sconti) ma cosa volete, noi Boomer amiamo le ricorrenze, soprattutto quando ci riguardano personalmente. Ci piace accumulare cimeli e in un certo senso siamo noi stessi dei cimeli, dei pezzi da museo. Dunque, tenetevi forte, ecco la notizia: il 4 dicembre 1983,fa proprio oggi, usciva il primo numero di un nuovo inserto culturale: la “Domenica” del24 Ore, meglio noto come “il”. E io c’ero. Quattro paginette in coda al primo dorso del ...