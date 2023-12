I pronostici di lunedì 4 dicembre | Serie A | Liga e altri campionati

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Idi: ci sono i posticipi diA e, in campo anche la Champions League asiatica etornei minori. La quattordicesima giornata diA si chiude con il posticipo deltra Torino e Atalanta: l’allievo Juric ritrova il maestro Gasperini in una sfida all’insegna del pressing e dell’agonismo. Gli orobici, imbattuti negli ultimi sette precedenti, cercano i tre punti per rilanciarsi in classifica in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Il Torino in casa però ha perso solo una volta. Gasperini e Juric (LaPresse) – IlVeggente.itIl posticipo divede invece di fronte due squadre attualmente coinvolte in zona retrocessione: Cadice e Celta Viga sono senza vittorie nelle ...