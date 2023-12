I Peggiori Giorni | la recensione del film di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno su Netflix

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il: I, 2023. Regia:Leo,. Cast:Leo,, Anna Foglietta, Renato Carpentieri, Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Battiston, Anna Ferzetti, Neri Marcorè, Claudia Pandolfi, Ricky Memphis, Rocco Papaleo, Sara Baccarini. Genere: Drammatico. Durata: 117 minuti. Dove l’abbiamo visto:. Trama: Quattro diverse feste e quattro riflessioni sulla condizione emotiva e culturale dei nostri tempi. Il tutto è rappresentato, ad esempio, da tre figli che, nel giorno di natale, si vedono chiedere dal proprio padre, come regalo, un rene per poter continuare a vivere. A loro, poi, fa da controcampo sociale il confronto tra il dirigente fallito di un’azienda e il ...

L'episodio in questione è, effettivamente, l'emblema de I peggiori giorni. Non c'è nulla di peggio di una violenza sessuale, e non c'è nulla di peggio di una violenza sessuale filmata e condivisa ...