I gol più belli della quattordicesima giornata

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Non facciamo che parlare di quanto faccia schifo la Serie A, di quanto sia decaduta, di quanto sia peggio degli altri campionati. Ci lamentiamo dei nostri giocatori, dei nostri allenatori,nostra classe dirigente e spesso anche dei nostri social media manager. Il più delle volte abbiamo ragione; spesso però generalizziamo e ci dimentichiamo che per arrivare a giocare ai massimi livelli del calcio italiano bisogna comunque disporre di un talento eccezionale. Ce lo scordiamo davvero troppo facilmente, quanto siano speciali i calciatori – anche quelli che spesso etichettiamo come scarsi, che non vorremmo più vedere nella nostra squadra, e i cui errori ci sembrano amatoriali. Nell’ultimadi Serie A, però, è stato più semplice accorgersi di quanto siano fuori dall’ordinario alcuni protagonisti del nostro calcio. Anche quelli più “normali”, ...