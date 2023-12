I giovani d' oggi? Amano più la famiglia della democrazia

Leggi su panorama

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il tema è sempre lo stesso: analizzare il percorso formativo e sociale degli adolescenti di, non solo attraverso l’uso che fanno di internet, ma anche cercando di capire in cosa credono, attraverso una scala di valori che spaziano dalla, alla religione fino alla politica. Un vero e proprio “corredo valoriale” elaborato da uno studio del Dipartimento di Mutazioni Sociali del Cnr che rivela come per gli adolescenti, la, l’onestà e l’amicizia siano a primi posti, mentre religione e politica si collocano in fondo alla classifica. L’analisi comprende anche la “fiducia sistemica”, ossia quali sono le figure sociali e istituzionali nelle quali iripongono fiducia. «Tra i valori di cui sono portatori gli adolescenti italiani domina lamentre si indebolisce ...