I genitori incontrano Filippo Turetta in carcere | “È nostro figlio | non lo abbandoniamo”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Un’ora di faccia a faccia, prima volta dopo l’omicidio. “Dobbiamo farci forza, grazie per come vi prendete cura di lui”. Il padre di Giulia prepara il messaggio per i funerali di domani: “Sto cercando di dire le cose che sento al meglio”