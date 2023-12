Ho tradito Belen? | la risposta imbarazzante di Di Martino | si ferma lo studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Botta ea distanza, in tv, traRodriguez e Stefano De. La showgirl argentina, intervistata da Mara Venier a Domenica In su Rai 1 ha parlato della lotta contro la depressione e del rapporto con il "quasi ex marito": "Mi ha lasciata sola, non mi ha aiutata, mi ha tradita", ha accusato lei stigmatizzando a ripetizione il comportamento del padre di suo figlio Santiago. E dopo qualche ora, Stefano De, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, ha ribattuto: "Non è una replica la mia. È una riflessione. Quando finiscono le relazioni, in generale, ci sono sempre due verità. Ciascuno ha la propria. Poi c'è chi se la sente di renderla pubblica e c'è chi se la tiene per sé". E ancora, ha detto il conduttore napoletano: "Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità, ...