Hellasmania | nella sofferenza | la forza di reagire Ora però serve il passo ulteriore

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Una partita davvero da cardiopalma, come è abitudine dire in questi casi, quella di questa domenica appena trascorsa. A Udine, contro...

I eri si è meritato l'applauso e si spera che questa partita sia solo la chiave di volta per sbloccare finalmente il giocatore, i n una stagionequale si avrà tremendamente bisogno dei suoi gol.

Posticipo di campionato concluso con un pareggio per l'Hellas Verona, contro una squadra organizzata come il Lecce, nel bel mezzo di una crisi di risultati che sembrava non finire. Il Verona ha dato, ...