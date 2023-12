Heather Parisi si rimangia tutto su Amici | il caso è chiuso?

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Dopo le dichiarazioni fatte qualche mese fa,fa un passo indietro su. La reazione dell’azienda Dopo le sue dichiarazioni al Fatto Quotidiano, di, in cui aveva fatto rivelazioni scottanti, tanto da far perdere le staffe all’azienda Mediaset, che è subito passata alle vie legali, l’ex show è tornata indietro sui suoi passi. Le parole diArriva il dietrofront su, ribadendo la stima per il programma e la stima per Maria De Filippi: “Mai ricevuto ...