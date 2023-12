Heather Parisi ritira le accuse verso Amici dopo la querela | le dichiarazioni e il forte gesto di Mediaset

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 4 dicembre 2023)ha fatto un sorprendente dietrofrontchel’avevata per lelanciate contro, il talent show condotto da Maria De Filippi. A seguito delle nuovedella celebre ballerina e coreografa, in cui si è scusata e ha smentito di aver ricevuto indicazioni dagli autori del programma, la reazione della rete televisiva è stata piuttosto inaspettata.: leiniziali controInizialmente,aveva accusatodi non essere un talent show genuino suggerendo che fosse pilotato dagli autori. La ballerina aveva anche dichiarato le era stato assegnato un ...