Heather Parisi chiarisce la sua posizione su Amici e Mediaset ritira la querela

Leggi su biccy

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Lo scorso mesenel corso di una chiacchierata con Il Fatto Quotidiano ha dichiarato: “Non avevo capito che nei talent bisognava recitare un copione” ha detto in riferimento alla sua esperienza addi Maria De Filippi, ndr Io sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto. Non ero in grado di seguire il copione. Se vuole capire capisce“. Parole che hanno costrettoa intervenire per vie legali. Oggi è arrivata la rettifica di. “In merito alle interpretazioni date da una parte dei mezzi di informazione, relativamente ad un passaggio della mia intervista a Il Fatto Quotidiano del 5 novembre 2023, desidero chiarire che le mie difficoltà a entrare nello spirito della trasmissionenel ...