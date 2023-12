“Hanno arrestato il suo avvocato” Paolo Calissano | la notizia a due anni dalla morte

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Scatta l’arresto ai domiciliari per l’dell’attore italiano scomparso 2021. Ladel decesso dell’attore ha stravolto l’intera Italia. Correva il 29 dicembre del 2021 quandoè stato ritrovato deceduto in seguito alla somministrazione di un mix di farmaci antidepressivi. Il suo corpo era stato trovato il giorno di Capodanno dall’ex fidanzata Fabiola Palese nel suo appartamento alla Balduina. E adesso a distanza di due, scatta la verità sull’Matteo Minna viene allo scoperto.di, l’Matteo Minna ai domiciliari. “Ci siamo impegnati a non rivelarlo prima della conclusione, ma basti sapere che sono state ricostruite le difficoltà patrimoniali di ...