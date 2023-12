Hamas preferisce i bombardamenti alla trattativa (come Putin)

Leggi su formiche

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Basterebbe osservare con attenzione le mosse di Vladimir, di fatto il miglior interprete planetario della brutalità che pervade le relazioni internazionali, per capire il senso profondo di quanto sta accadendo a Gaza. I fatti sono semplici, nella loro drammatica violenza: dopo una settimana di tregua con annesso scambio di ostaggi (90 circa quelli rilasciati da) da sabato sono riprese le attività militari nella striscia di Gaza, compresi i massiccidell’aviazione israeliana. Ma perché la tregua è finita? E, soprattutto, cosa cerca il movimento politico/terroristico palestinese nel momento in cui (maiora) ha gli occhi del mondo intero puntati addosso? La risposta c’è e va accettata in tutta la sua drammatica essenza: la pace è cosa buona per noi europei ricchi ma logori, mentre invece non ...