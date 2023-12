Hackerato il profilo di Nonna Natalina

Leggi su lortica

(Di lunedì 4 dicembre 2023)social rubato e una richiesta di riscatto di 1.000 euro, è la richiesta degli hacker per ripristinare l’account TikTok di, 88enne di Sansepolcro. E’ una celebrità on line e su TikTok con oltre 100mila followers grazie alle sue ricette online. Uno dei suoi video più visti, su come fare la pasta fresca in casa, conta 52 milioni di visualizzazioni. Su TikTok ha tre milioni di follower.Moroni, è stata premiata anche alla Bto 2023 di Firenze come ambasciatrice delle tradizioni italiane a Firenze., realizza e spiega ricette toscane in diretta ripresa dal nipote Luca Mercati.e nipote hanno deciso di non cedere al ricatto. “Ieri sono andato a controllare ile ho scoperto che non era più visibile – ...