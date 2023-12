Haaland come non si era mai visto | che furia dopo la decisione di Hooper | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 4 dicembre 2023) E’ finita 3-3 la sfida di ieri sera tra Manchester City e Tottenham. Un pareggio che sta facendo discutere a causa di alcune scelte arbitrali che hanno fatto inre i giocatori. Ad adirarsi parecchio è stato soprattutto Erling, che non ha nascosto la sua rabbia all’arbitro Simon, che gli ha negato un’ultima possibilità di vittoria. Il norvegese ha subito fallo da Emerson Royal ma si è rialzato, mandando Jack Grealish in porta.aver inizialmente fatto cenno di continuare il gioco,ha poi sorprendentemente fischiato per fermare il gioco, scatenando ladel giocatore norvegese. Chiaramente into, si è lanciato immediatamente versoil fischio finaleha avuto anche ...