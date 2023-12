Guerra Israele-Hamas | tank di Israele a sud di Gaza Blinken a colloquio con il premier del Qatar

Leggi su panorama

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L’operazione di terra a, lanciata dadopo l'attacco didel 7 ottobre, è entrata in una nuova fase. Archiviata per il momento la tregua per lo scambio di prigionieri, isono entrati a Khan Yunis per colpire gli obiettivi di. Un’operazionemirata a strappare al gruppo armato palestinese anche il sud della Striscia. E con la crescente pressione israeliana si surriscalda anche il fronte degli alleati dell’Iran: gli Hezbollah in Libano e gli Houthi in Yemen, che hanno attaccato alcune navi commerciali nel Mar Rosso. Per sventare la minaccia, è stato costretto a intervenire un cacciatorpediniere americano. Nella notte si contano almeno 13 persone morte in raid su un edificio residenziale vicino Rafah e presso l’ospedale di Jabalia, secondo fonti palestinesi ...