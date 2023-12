Gualtieri | Lasceremo una città migliore

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 dicembre 2023) “Dell’esperienza di Rutelli e Veltroni mi colpì molto la loro forte visione dellae la programmazione estrosa. Noi stiamo cercando di ispirarci a quel modello così come alla loro gestione del Giubileo. Prenderemo il loro testimone e come hanno fatto loro anche noiuna”. “Dopo quelle esperienze c’è stato un buco incredibile, senza investimenti e visione né per programmare né per amministrare i beni. Noi abbiamo ereditato unache cade letteralmente a pezzi. Abbiamo tanto lavoro da recuperare. Ma lasi può cambiare, ne sono convinto”. Così il sindaco di Roma, Roberto, in occasione di un convegno all’Auditorium sui 30 anni dall’elezione del primo sindaco di Roma a elezione diretta, Francesco Rutelli. (Red/ Dire)