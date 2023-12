Gta 6 | in attesa del trailer sono stati spoilerati 6 secondi di gameplay

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Un breve filmato pubblicato per errore (o no?) dal figlio dell'art director di Rockstar Games mostra l'open world del gioco

Altre News in Rete:

GTA 6, il post con la data del trailer è da record

Questi dati non fanno altro che sottolineare ancora una volta la grandeda parte dei fan e ...fuga di notizie ad opera di hacker aveva portato diversi dettagli sullo sviluppo di6 , ...

In attesa di GTA 6, Red Dead Redemption 2 ottiene un nuovo record Spaziogames.it

GTA 6: la data del trailer era nascosta da mesi in una strana t-shirt di ... Multiplayer.it

GTA 6: svelata la durata del primo trailer ufficiale, première su YouTube disponibile

La durata del primissimo trailer ufficiale di GTA 6 è stata svelata grazie alla première del filmato caricata su YouTube da Rockstar Games.

GTA 6: quanto dura il primo trailer del gioco Rockstar Games

Come fa notare Tom Henderson sui suoi canali social ufficiali, sembrerebbe che i dataminer abbiano scoperto la durata esatta del primo trailer di GTA 6: il filmato in questione ... e non possiamo fare ...