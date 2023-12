Greta Rossetti si apparta con Mirko Brunetti | tensione tra i due ex nella casa del Grande Fratello

Altre News in Rete:

Greta Rossetti prima e dopo la chirurgia estetica: il video e le foto a confronto

, prima e dopo la chirurgia estetica. Dopo 'Temptation Island', la bella modella è entrata anche nella Casa del Grande Fratello per convivere con l'ex Mirko Brunetti e Perla Vatiero . ...

Giorno 84, Canale 5 ore 10:57 - Grande Fratello 2023 | GF Grande Fratello

Grande Fratello, Mirko e Greta al falò di confronto. Poi l'avvicinamento a Vittorio, mentre Perla è in lacrime

Il triangolo amoroso tra Mirko, Perla e Greta sta per scoppiare. L'ex fidanzato non ha accolto di buon grado l'ingresso della ex tentatrice, mentre l'ex fidanzata è scoppiata in ...

Grande Fratello, Greta Rossetti se lo lascia sfuggire su Mirko: “Lo sapeva anche lui che sarebbe successo”

Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Greta Rossetti si è lasciata sfuggire un dettaglio su Mirko Brunetti.