Grecia | debito non è più “junk” | promossa anche da Fitch

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Dopo 13 anni anni in cui è stata a un livello di rating “” (in italiano, spazzatura), laè tornata a un livello “investment grade”per, che nella serata di venerdì l’haa “BBB-” da “BB+” con outlook stabile.non è più spazzatura La decisione disegue quella di S&P Global Ratings di ottobre (BBB- con outlook stabile) e consente ai titoli di Stato del paese di tornare a essere inclusi in diversi fondi. Serve infatti un rating minimo di BBB- o equivalente da due delle tre principali società di rating (S&P,e Moody’s) per essere ammessi negli indici obbligazionari investment-grade-only creati da società come FTSE e IHS Markit. Sono diversi i motivi che fanno essere ...