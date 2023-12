Graziani | «Inter | segnale importante! Rigore? È un tocco lieve!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 dicembre 2023)ha commentato la vittoria dell’a Napoli per 0-3. L’ex giocatore ha poi giudicato il contatto tra Osimhen e Acerbi.FORTE ? Francesco ‘Ciccio’a Radio Sportiva, durante ‘Il Processo di Sportiva‘ ha commentato la partita del Maradona: «importante per l’perché ha sfruttato un’altra opportunità di controsorpasso. Grande risultato in una partita difficilissima. Il Napoli mi era piaciuto nel primo tempo e per il Napoli altrettanto risultato importante ma negativo, perché rimane ampia la distanza dal primo posto. Episodi? Nonostante la tecnologia, qualcosa sfugge. Lautaro Martinez che si abbraccia con Lobotka, l’arbitro può sbagliare. Suldi Osimhen ho qualche dubbio in più.lieve e non punibile con ...