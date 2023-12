Gravidanza | come calcolare la data del parto

Leggi su dilei

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Conoscere lapresunta delè una curiosità non da poco per noi future mamme. La DPP, acronimo che sta appunto perpresunta del, ci permette di scadenzare tutto quello che ci attende durante la nostra gestazione. Calcolata ladel, potremo pianificare il nostro, ad esempio decidendo in quale ospedale far nascere nostra figlia/o ma anche più banalmente di offrirci un giorno importante che, a livello psicologico, fortifica le certezze che vorremmo sempre avere. Ora vedremosi calcola ladel, quanto questa sia attendibile, cosa accade quando si supera ed infine cosa si intende perpretermine.la ...