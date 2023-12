Gravi errori di Massa | dura protesta dopo Napoli Inter | parla Meluso

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Non si placano le polemiche del post partita di. Il ds Maurorincara la dose in conferenza. Una partita che lascia l’amaro in bocca. Gli azzurri escono sconfitti per 3-0 allo Stadio Maradona contro l’. I punti persi contro i nerazzurri, di fatto, escludono i campioni d’Italia dalla corsa scudetto in questa stagione. Nonostante un risultato netto, come il 3-0, ilha dimostrato di poter competere con i nerazzurri e la prestazione è stata molto positiva sotto certi aspetti., continua la polemica diNel corso del post partita, èvenuto ai microfoni di Dazn Mauro Maluso. Il ds azzurro, ha preferito presentarsi al posto di Mazzarri per esprimere il proprio dissenso nei confronti ...