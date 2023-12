Grande Fratello | stasera nuova puntata | 7 concorrenti in nomination

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 4 dicembre 2023) (Adnkronos) –alle 21.30 di oggi, lunedì 4 dicembre, per il2023. In ballo nuove eliminazioni, ma anche nuovi ingressi. Nella Casa più famosa di Italia sono ben 7 ifiniti in: si tratta di Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Perla Vatiero, Paolo Masetti e Rosy Chin. A