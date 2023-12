Grande Fratello | Mirko Brunetti scoppia in lacrime dopo l’ingresso di Greta Rossetti ma lei chiarisce | “Non tornerei mai con te!”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Sabato seraha fatto il suo ingresso in qualità di concorrente ufficiale nella Casa del, lasciando senza parole soprattuttoe Perla Vatiero, che non si aspettavano di ritrovarsi tutti e tre nella stessa casaquanto accaduto negli ultimi mesi.dell’ex tentatrice ha scosso particolarmente i due ex fidanzati, che nella giornata di ieri hanno avuto dei momenti di crollo. Perla, in particolare, già nella notte di sabato èta ine ha espresso i suoi dubbi sul potercela fare a reggere una situazione del genere. Ancheieri pomeriggio è crollato in giardino, consolato da Letizia Petris e Paolo Masella. Successivamente il ragazzo ...