Grande Fratello | l’attacco di un ex protagonista di Temptation Island | “Teatrino fake | tutto calcolato!

Leggi su isaechia

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Sabato sera è andata in onda una nuova puntata del, attesissima, sopratdal pubblico da casa, consapevole del fatto che Greta Rossetti avrebbe fatto il suo ingresso. I coinquilini di Cinecittà non sapevano infatti con certezza che l’ex tentatrice sarebbe entrata, a gamba tesa, a “tentare” di nuovo Mirko Brunetti, che per essersi innamorato di Greta, a, aveva lasciato la sua storica fidanzata Perla Vatiero, anche lei concorrente di questa edizione. Insomma, sabato sera, in diretta su Canale 5, il triangolo si è riunito. Qualcuno ha apprezzato le pillole di trash palesate in diretta dai protagonisti della vicenda, qualcun altro, però, avrebbe fatto volentieri a meno di questa reunion ingombrante. Gli stessi protagonisti del...