Grande Fratello | la vicinanza di Vittorio Menozzi a Greta Rossetti porta scompiglio nella Casa | “Nessuno è proprietà di nessuno | però…”

(Di lunedì 4 dicembre 2023) A poche ore dall’ingresso didel, alcuni inquilini non hanno visto di buon occhio la sua. Mentre la maggior parte dei concorrenti ha mantenuto le distanze dall’influencer, che con la sua partecipazione al reality ha destabilizzato Mirko Brunetti e Perla Vatiero, l’ingegnere ha voluto accoglierla con garbo, cercando di non farla sentire sola. Quindi, spesso l’ha raggiunta in giardino intrattenendo con lei lunghe conversazioni, specialmente riguardanti la moda, interesse che li accomuna. Dal canto suo,è sembrata piacevolmente colpita dalle attenzioni disul quale, prima di varcare laRossa, aveva ...

Altre News in Rete:

Bellingham vince il Golden Boy 2023: "Volo grazie ad Ancelotti, ha trovato la posizione giusta e mi concede più libertà"

Mioattaccante di razza, attenti a lui" Real Madrid's English midfielder #5 Jude ... Il giovane centrocampista ha commentato la suastagione al Real dove ha già superato il record di gol ...

Angelica Baraldi, l’ultima concorrente eliminata dal Grande Fratello ospite oggi a Verissimo: età, carriera e ilmessaggero.it

Grande Fratello, Mirko e Greta al falò di confronto. Poi l'avvicinamento a Vittorio, mentre Perla è in lacrime

Il triangolo amoroso tra Mirko, Perla e Greta sta per scoppiare. L'ex fidanzato non ha accolto di buon grado l'ingresso della ex tentatrice, mentre l'ex fidanzata è scoppiata in ...

Grande Fratello, Arrivano Nuovi Ingressi: Ecco Chi Entra Nella Casa Stasera!

A poche ore dall'ultima puntata del Grande Fratello, un nuovo appuntamento con Alfonso Signorini sta per essere trasmesso su Canale 5.