GRANDE FRATELLO | DUE NUOVI INGRESSI E IL TRIANGOLO AMOROSO PER VINCERE LA SERATA

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Lunedì 4 dicembre in primasu Canale 5 nuovo appuntamento con “”, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.nella Casa: Monia La Ferrera e Federico Massaro si uniscono al gruppo portando ciascuno la propria storia e il proprio bagaglio di esperienze. Dopo l’ingresso di Greta, avvenuto nella scorsa puntata, la convivenza nel loft di Cinecittà tra Mirko, Perla e Greta non è delle più facili. Il ragazzo è quello che sembra soffrire di più dell’attuale situazione. Le dinamiche del “” coinvolgono inevitabilmente tutti gli inquilini della Casa. Una dolcissima sorpresa attende Alex che avrà la possibilità di ...