Grande Fratello | Anita Olivieri L’ha Combinata Grossa | Scatta Il Provvedimento!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 4 dicembre 2023)è finita d’ufficio al televoto eliminatorio che si chiuderà nella diretta deldi sabato prossimo. Tutto per via di un provvedimento disciplinare. Ma cosa ha combinato la gieffina di tanto grave? Prima di svelarvi i dettagli, facciamo presente che ancora una volta è scoppiata una bufera sui social intorno alla sua figura. La ragazza non pare essere molto amata dai telespettatori, che ne chiedono a gran voce la squalifica. Ecco i dettagli sulla vicenda!viola il regolamento: ilnon perdonae per questo ilha deciso di prendere seri provvedimenti. La ...