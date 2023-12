Grande Fratello 2023 | primo confronto tra Greta Rossetti e Perla Vatiero nella casa | le loro parole

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 4 dicembre 2023)vedendoin dispartedelha voluto parlare per la prima volta con lei, rivelando cosa pensa di Mirko Brunetti e delrapporto e spiegando come vuole vivere la sua esperienzapiù spiata d’Italia. Dal canto suoha messo in chiaro la sua situazione e ha insinuato il motivo per il qualesarebbe entrata. Non ci sono più certezze nel triangolo nato a Temptation Island composto da, Mirko e, con il pubblico che si chiede chi la spunterà....