Grande Fratello 2023 | Mirko Brunetti geloso di Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi? Le sue parole spiazzano

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 4 dicembre 2023)ha voluto parlare connella casa delper capire i suoi sentimenti per. Il ragazzo calabrese ha detto in maniera schietta e sincera cosa pensa di lei e della loro situazione, con i due che sembrano aver raggiunto un punto d’incontro.non ha perso tempo per riferire tutto a, con la ragazza che ha fatto capire ciò che pensa suè ancoradie degli uomini che le stanno attorno?: confronto trae ...