Golf | Scheffler non trema e fa suo l’Hero World Challenge 2023 davanti a Straka 18° Tiger Woods

(Di lunedì 4 dicembre 2023) C’è un nuovo nome nell’albo d’oro del, ed è il più pregiato che possa esserci al momento. Dopo quattro splendide giornate si impone con lo score complessivo di -20 Scottie, l’attuale numero 1 della classifica mondiale. Lo statunitense torna a vincere un torneo dopo un’estate passata a bocca asciutta, in quanto l’ultimo successo risaliva al THE PLAYERS Championship di metà marzo. La vera differenzal’ha fatta ieri, scavando un solco di tre colpi tra lui e il resto del field, composta da 20 dei migliori giocatori del pianeta, che in questo giro finale è rimasta invariata. Domenica di controllo per il n.1 dell’OWGR, che mette a segno nelle ultime diciotto buche un 68 bogey free non mettendo mai in discussione il proprio primato. Seconda posizione a -17 per uno ...