Golf | Hero World Challenge 2023 | trionfa Scheffler | diciottesimo il rientrante Tiger Woods

Altre News in Rete:

Golf, Hero World Challenge: Scheffler in testa dopo il terzo giro, Woods sedicesimo

Alle Bahamas, nel terzo round dell'World Challenge, Tiger Woods è sedicesimo con uno score di 216 (75 70 71, par) al fianco del ...Niemann (66 69 70 66) si aggiudica l'Australian Open di. A ...

Hero World Challenge: Tiger Woods rientra dopo sette mesi FederGolf

Golf, Scheffler non trema e fa suo l'Hero World Challenge 2023 davanti a Straka. 18° Tiger Woods OA Sport

Golf: Scheffler vince alle Bahamas, Woods chiude 18/o

Al rientro sul green dopo la delusione della Ryder Cup, Scottie Scheffler ha vinto con un totale di 268 (69 66 65 68, -20) colpi, alle Bahamas, l'Hero World Challenge ... Sul percorso dell'Albany Golf ...

Golf-Woods targets one event per month after competitive return

(Reuters) - Tiger Woods said on Sunday he expects to be able to play one event per month in 2024 after making his return to competitive golf at the Hero World Challenge in the Bahamas. The 15-time ...