Goias-America MG mercoledì 06 dicembre 2023 ore 23 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Rispettivamente dopo due e tre stagioni in massima serie,Mineiro abbandonano la categoria per andare a disputare la Serie B 2024. Entrambe lehanno chiuso la stagione con risultati molto negativi: l’Esmeraldino ha vinto un solo incontro negli ultimi 10 (1-0 al Coritiba lo scorso 5 Novembre), il Coelho ha interrotto InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre News in Rete:

Risultati calcio live, domenica 3 dicembre 2023 - Calciomagazine

...- Fluminense 1 - 0 (Finale)MG - Bahia 3 - 2 (Finale) Athletico - PR - Santos 3 - 0 (Finale) Botafogo RJ - Cruzeiro 0 - 0 (Finale) Bragantino - Coritiba 1 - 0 (Finale) Fortaleza -1 - 0 ...

Brasile, Palmeiras vicino al titolo: 4-0 all'America MG, Flamengo e Botafogo rallentano TUTTO mercato WEB

Brasile, il Palmeiras vede il titolo: 3 punti di vantaggio sulle inseguitrici a 90' dalla fine TUTTO mercato WEB

Com risco de queda, Santos se preocupa com saldo de gol negativo antes da rodada final

O Santos é o 15º colocado, com 43 pontos, contra 42 do Vasco, 16º, e 41 do Bahia, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, em... A falta de equilíbrio entre o ataque e a defesa pode custar um reb ...

Três times e uma vaga: o que ainda está em jogo na briga contra o rebaixamento no Brasileirão

Luta contra a degola livrou o Cruzeiro após o empate da Raposa, mas deixou outras três equipes com riscos de queda ...