Godzilla e Kong | Il Nuovo Impero | Ecco il trailer!

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il trailer di: Ilè finalmente online, preparatevi al ritorno diin una battaglia per il destino del mondo e per la salvezza dell’umanità Il Monsterverse della Warner Bros continua mostrandoci il primissimo trailer di: The New Empire. Dopo il film giapponese della TohoMinus One (disponibile per pochissimo anche in Italia, sbrigatevi a recuperarlo, il 6 è l’ultimo giorno di proiezione!), il nostro amatotorna in unfilm del franchise americano per aiutaread affrontare una grande minaccia: Skar King. Qui sotto potete trovare il trailer del film ed è mostruoso!e ...