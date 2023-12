Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ecco glidi politica sulledidegli italiani. Dopo la pausa estiva le prime rilevazioni di settembre danno risultati contrastanti. Ipsos conferma il buono stato del centrodestra che torna vicino complessivamente al 50% mentre è pesante la flessione del Partito Democratico ai minimi dall'arrivo di Elly Schlein. L'ultimoo è: Swg per Tg La7 del 4 dicembre FdI - 28,1% (-0,5% rispetto al 27 novembre) Pd - 19,3% (+0,1%) M5S - 16,7% (+0,3%) Lega - 9,2% (-0,2%) FI - 7,3% (+0,3%) Azione - 3,8% (=) IV - 3,2% (-0,1%) Supermedia Youtrend/Agi del 1 dicembre FdI - 29% (+0,3% rispetto al 24 novembre) Pd - 19,3% (=) M5S - 15,7% (-0,8%) Lega - 9,3% (+0,2%) FI - 7,4% (-0,4%) Azione - 3,9% (-0,1%) IV - 3% (-0,1%) Tecné per Quarta Repubblica del 29 novembre FdI - 28,6% (+0,1% ...

