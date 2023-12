Gli scioperi di dicembre contro la precarietà andavano fatti da tempo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) di Felice Musicco Duedei dirigenti pubblici sanitari e medicil’attacco del governo alla sanità pubblica? In realtà si tratta di uno scioperola. Ladi vedere i concittadini che vogliono accedere a un ospedale pubblico per poter usufruire di quanto sancito dalla Costituzione, ovvero l’accesso alle cure in tempi ragionevoli e proporzionali alla gravità della situazione, dover attendere tempi lunghi o incerti. Ladei lavoratori della sanità pubblica che vedono tagliate le proprie pensioni, dopo la scure Fornero, a pochi anni dal raggiungimento del diritto. Ladi non sapere dopo 30 e più anni di lavoro quando si andrà in pensione e con che importo dell’assegno mensile. La ...