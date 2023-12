Gli americani non hanno più soldi per la guerra di Kiev

(Di lunedì 4 dicembre 2023) L’Ucraina rischia di rimanere sola nella lotta contro la Federazione Russa? È uno scenario possibile dal momento che gli Stati Uniti d’America finiranno i fondi per aiutareentro le fine dell’anno. Se il Congresso non approverà nuovi aiuti il rischio è quello di mettere in ginocchio gli ucraini. È l’avvertimento lanciato dalla Casa Bianca in una lettera inviata ai leader del Congresso. “Senza un’azione entro la fine dell’anno finiremo le risorse per le armi e le apparecchiature all’Ucraina”, ha scritto Shalanda Young, la direttrice del budget della Casa Bianca.

