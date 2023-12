Giuseppe Garibaldi non convince Mirko | le avance a Perla

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Nella Casa del Grande Fratello 2023, le insidie sono sempre dietro l’angolo. La convivenza, a causa degli ultimi sviluppi, sta diventando sempre più difficile da gestire. I concorrenti, con l’avanzare del gioco, sono costretti a prendere delle decisioni difficili e a tirare le somma. In un primo momento, sembrava che traBrunetti eci fosse un buon rapporto. I due conversavano tranquillamente, condividendo le loro esperienze. Adesso, però, tutto appare diverso. In particolare, l’ex protagonista di Temptation Island ha deciso di fare un passo indietro. Non gli sta piacendo affatto il netto avvicinamento traVatiero. Potrebbe interessarti: Ecco come guardare la replica dell’ultima puntata del Grande Fratello 2023.Brunetti affronta ...