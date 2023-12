Giuntoli vuole replicare alla Juventus ciò che ha fatto a Napoli Tuttosport

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Cristianoha vinto il premio “La più grande impresa della stagione” durante l’evento Golden Boy 2023. L’attuale direttore sportivo dellapremiato per il suo lavoro a, dove è riuscito a costruire gradualmente una squadra capace di portare il tricolore in città dopo 33 anni.elogia il dirigente juventino, juventino in tutti i sensi. Dipendente dellae tifoso della Vecchia Signora, una rivelazione che ha deciso di rendere pubblica solo quando è arrivato nella capitale piemontese. Scrive: “Il vero architetto dello scudetto partenopeo porta il nome e il cognome di Cristiano. E sotto il Vesuvio resta otto stagioni, culminando il tutto con il tricolore cucito sulle maglie di Meret e compagni. Una ...

Altre News in Rete:

Pogba vuole patteggiare: squalifica ridotta e la Juve rifà il mercato

Come detto su queste pagine, un profilo come Rodrigo De Paul rappresenta la massima aspirazione in quel di Torino, mae Manna dovranno essere bravi a trovare l'occasione giusta. Quello che ...

Post Mazzarri, si inserisce la Juventus: Giuntoli vuole soffiare l’allenatore al Napoli Spazio Napoli

La Juve piazza lo sprint: Giuntoli vuole due big, ma niente ‘prime donne’ CalcioMercato.it

Pogba vuole patteggiare: squalifica ridotta e la Juve rifà il mercato

Come detto su queste pagine, un profilo come Rodrigo De Paul rappresenta la massima aspirazione in quel di Torino, ma Giuntoli e Manna dovranno essere bravi a trovare l’occasione giusta. Quello che ...

Pagina 2 | Giuntoli e "La più grande impresa dell'anno": dal Napoli alla Juve per il bis

Dopo otto stagioni con gli azzurri, e l’exploit del Carpi condotto in Serie A, il dg bianconero riceve il premio grazie alla conquista del tricolore con il club del presidente De Laurentiis ...